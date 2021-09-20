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- Çorum’da, 2 araçtan 1 milyondan fazla kaçak makaron çıktı
Çorum’da, 2 araçtan 1 milyondan fazla kaçak makaron çıktı
Osmancık ilçesinde, Ankara’dan bandrolsüz makaron getirdikleri şüphesi ile durdurulan 2 araçtan, çeşitli markalara ait gümrük kaçağı makaron çıktı.
- AA
- 20.09.2021 - 17:30
- Güncelleme : 20.09.2021 - 17:42
Çorum’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Osmancık ilçesinde 2 araç, Ankara’dan bandrolsüz makaron getirdikleri şüphesi ile bir süre takip edildikten sonra durduruldu.
1 MİLYON 30 BİN GÜMRÜK KAÇAĞI MAKARON
Araçlarda yapılan aramalarda, çeşitli markalara ait 1 milyon 30 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla bağlantılı olan 3 kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.