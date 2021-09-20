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    Çorum’da, 2 araçtan 1 milyondan fazla kaçak makaron çıktı

    Osmancık ilçesinde, Ankara’dan bandrolsüz makaron getirdikleri şüphesi ile durdurulan 2 araçtan, çeşitli markalara ait gümrük kaçağı makaron çıktı.
    • AA
    • 20.09.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 17:42
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    Çorum’da, 2 araçtan 1 milyondan fazla kaçak makaron çıktı

    Çorum’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

    Osmancık ilçesinde 2 araç, Ankara’dan bandrolsüz makaron getirdikleri şüphesi ile bir süre takip edildikten sonra durduruldu.

    1 MİLYON 30 BİN GÜMRÜK KAÇAĞI MAKARON

    Araçlarda yapılan aramalarda, çeşitli markalara ait 1 milyon 30 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla bağlantılı olan 3 kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Çorum’da, 2 araçtan 1 milyondan fazla kaçak makaron çıktı #1

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