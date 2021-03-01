- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çorum'da 2 bin 257 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
Çorum'da 2 bin 257 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
- İHA
- 01.03.2021 - 17:09
Çorum’da narkotim ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde girişini engellemeye yönelik çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başlatılan çalışmalar kapsamında Yaydiğin Kavşağı’nda şüpheli bir aracı durdurdu.
ARAÇ İÇİNDE ARAMA YAPILDI
Ekipler, araç içinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda, araba içerisinde satışa hazır halde bin 127 adet sentetik ecza bulundu.
PARAYA EL KONULDU
Ayrıca, suç geliri olarak değerlendirilen 775 liraya el konuldu.
Araç içinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
OPERASYON GENİŞLETİLDİ
Ekipler tarafından operasyonun genişletilmesi üzerine, Alaca ilçesinde bulunan bir evde arama yapıldı.
Evde saklanmış halde 1 adet tüfek, tüfeğe ait 9 adet kartuş ve satışa hazır bin 130 ecza ele geçirildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adli işlem başlatıldı.
İşlemeleri tamamlanan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
“MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR”
Emniyet Müdürlüğü olay üzerine yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:
“Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir.”