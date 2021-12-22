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- Çorum’da 2 ton sahte içki ele geçirildi
Çorum’da 2 ton sahte içki ele geçirildi
Polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 2 ton 228 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
- DHA
- 22.12.2021 - 17:23
- Güncelleme : 22.12.2021 - 17:27
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsaldaki bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini aldı.
2 TON SAHTE İÇKİ
Bunun üzerine eve düzenlenen operasyonda 2 ton 228 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan 3 kilogram anason ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Evde gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Çorum’da 2 ton sahte içki ele geçirildi VİDEO