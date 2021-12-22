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    Çorum’da 2 ton sahte içki ele geçirildi

    Polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 2 ton 228 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 22.12.2021 - 17:23
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 17:27
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    Çorum’da 2 ton sahte içki ele geçirildi

    Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsaldaki bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini aldı.

    2 TON SAHTE İÇKİ

    Bunun üzerine eve düzenlenen operasyonda 2 ton 228 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan 3 kilogram anason ele geçirildi.

    3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Evde gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

    Çorum’da 2 ton sahte içki ele geçirildi VİDEO

    Çorum’da 2 ton sahte içki ele geçirildi #1

    Çorum’da 2 ton sahte içki ele geçirildi #2

    Çorum’da 2 ton sahte içki ele geçirildi #3

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