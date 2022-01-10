- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çorum'da 20 yıl hapis cezası bulunan firari aracını yıkarken yakalandı
Çorum'da 20 yıl hapis cezası bulunan firari aracını yıkarken yakalandı
Yaralama suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekipler tarafından arabasını yıkarken bulundu. Yaşanan arbede sonucu yakalanan şahıs cezaevine gönderildi.
- DHA
- 10.01.2022 - 13:47
- Güncelleme : 10.01.2022 - 14:47
Çorum'da polis ekipleri, 'Yaralama' suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası onanan O.Ö. için yakalama kararı verilmesinin ardından çalışma başlattı.
ARACINI YIKARKEN YAKALANDI
Ekiplerin teknik ve fiziki takipte de bulunduğu O.Ö., düzenlenen operasyonla akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkadığı sırada yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
O.Ö., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Bu arada firari hükümlünün yakalandığı sırada polislerle arasında arbede yaşandı.