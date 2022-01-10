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    Çorum'da 20 yıl hapis cezası bulunan firari aracını yıkarken yakalandı

    Yaralama suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekipler tarafından arabasını yıkarken bulundu. Yaşanan arbede sonucu yakalanan şahıs cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 10.01.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 14:47
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    Çorum'da 20 yıl hapis cezası bulunan firari aracını yıkarken yakalandı

    Çorum'da polis ekipleri,  'Yaralama' suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası onanan O.Ö. için yakalama kararı verilmesinin ardından çalışma başlattı.

    ARACINI YIKARKEN YAKALANDI

    Ekiplerin teknik ve fiziki takipte de bulunduğu O.Ö., düzenlenen operasyonla akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkadığı sırada yakalandı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    O.Ö., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

    Bu arada firari hükümlünün yakalandığı sırada polislerle arasında arbede yaşandı.

    Çorum da 20 yıl hapis cezası bulunan firari aracını yıkarken yakalandı #1

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    Çorum da 20 yıl hapis cezası bulunan firari aracını yıkarken yakalandı #3

    Çorum da 20 yıl hapis cezası bulunan firari aracını yıkarken yakalandı #4

    Çorum da 20 yıl hapis cezası bulunan firari aracını yıkarken yakalandı #5

    Çorum da 20 yıl hapis cezası bulunan firari aracını yıkarken yakalandı #6

    Çorum da 20 yıl hapis cezası bulunan firari aracını yıkarken yakalandı #7


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