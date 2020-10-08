Çorum'da 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar şüphesi

Çorum'da dün 3 yaşındaki bir erkek çocuk, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle annesi Z.B.A. ile annesinin birlikte yaşadığı B.Ç. tarafından sağ olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Hastanede yapılan tıbbi müdahale esnasında sağlık görevlilerince çocuğun fiili livataya maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine adli soruşturma başlatıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye getirilen erkek çocuğun yapılan müdahalelere rağmen ölmesi üzerine şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma ile dijital materyaller üzerinde inceleme ve moleküler genetik inceleme yönünde koruma tedbirlerine başvurulduğunu ve iki kişinin gözaltına alındığını belirten Ağca, "Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasına müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edilmiştir. Her iki şüpheli üzerlerine atılı 'Nitelikli kasten öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Fatih Ağca, adli soruşturmanın her türlü ihtimal gözetilerek sürdürüldüğünü de kaydetti.