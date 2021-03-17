Haberler

3. Sayfa Haberleri

Çorum'da 6'ıncı kez maskesiz yakalanan şahıstan şaşırtan savunma

Çorum'da 6'ıncı kez maskesiz yakalanan şahıstan şaşırtan savunma

Çorum'da maske takmadığı için 6’ıncı kez ceza yiyen kişi polis ve gazetecilere “Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi” diyerek kendini savundu.