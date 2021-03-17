- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çorum'da 6'ıncı kez maskesiz yakalanan şahıstan şaşırtan savunma
Çorum'da 6'ıncı kez maskesiz yakalanan şahıstan şaşırtan savunma
Çorum'da maske takmadığı için 6’ıncı kez ceza yiyen kişi polis ve gazetecilere “Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi” diyerek kendini savundu.
- DHA
- 17.03.2021 - 18:07
Çorum'da polis ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cadde ce sokaklarda maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi.
Kentin en işlek bölgesi Hürriyet Meydanı'ndaki denetimler sırasında sokağa maskesiz çıkan kişi, polisleri görünce maskesini taktı.
DAHA ÖNCE 5 KEZ MASKE CEZASI YEDİ
Bu kişiye polis ekipleri cezai işlem uygulamak istedi. Yapılan incelemede kentte daha önce 5 kez maske takmadığı için ceza kesildiği belirlenen kişiye altıncı kez para cezası uygulandı.
"YİNE MASKE TAKMAYI UNUTMUŞUM HACI ABİ"
Cezai işlem makbuzunu imzalayan kişi, “Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi” diyerek kendini savundu.
Ekipler gün boyu denetimlerini sürdürüp, tedbirlere uymayanlara cezai işlem uyguladı.