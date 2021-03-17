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    Çorum'da 6'ıncı kez maskesiz yakalanan şahıstan şaşırtan savunma

    Çorum'da maske takmadığı için 6’ıncı kez ceza yiyen kişi polis ve gazetecilere “Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi” diyerek kendini savundu.
    • DHA
    • 17.03.2021 - 18:07
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    Çorum'da 6'ıncı kez maskesiz yakalanan şahıstan şaşırtan savunma

    Çorum'da polis ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cadde ce sokaklarda maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi.

    Kentin en işlek bölgesi Hürriyet Meydanı'ndaki denetimler sırasında sokağa maskesiz çıkan kişi, polisleri görünce maskesini taktı.

    DAHA ÖNCE 5 KEZ MASKE CEZASI YEDİ

    Bu kişiye polis ekipleri cezai işlem uygulamak istedi. Yapılan incelemede kentte daha önce 5 kez maske takmadığı için ceza kesildiği belirlenen kişiye altıncı kez para cezası uygulandı.

    "YİNE MASKE TAKMAYI UNUTMUŞUM HACI ABİ"

    Cezai işlem makbuzunu imzalayan kişi, “Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi” diyerek kendini savundu.

    Ekipler gün boyu denetimlerini sürdürüp, tedbirlere uymayanlara cezai işlem uyguladı.

    Çorum da 6 ıncı kez maskesiz yakalanan şahıstan şaşırtan savunma #1

    Çorum da 6 ıncı kez maskesiz yakalanan şahıstan şaşırtan savunma #2

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