Çorum'da 773 tarihi eser ele geçirildi

Sungurlu İlçesi'nde düzenlenen operasyonda Roma ve Helenistik döneme tarihi eserler ele geçirilirken, yakalanan 4 kişiye de adli işlem başlatıldı.

Çorum'da tarihi eser kaçakçısı 4 şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Sungurlu ilçesinde tarihi niteliği olan eserleri satmaya çalıştıkları yönünde alınan istihbarat bilgisi üzerine ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Çok sayıda tarihi eser bulundu

Operasyonda şüpheli şahısların üst araması ve araçlarında yapılan aramada, Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 4 adet altın sikke, 1 adet gözyaşı şişesi, 7 adet haç, 22 adet yüzük, 1 adet erkek heykel figürü, 1 adet kadın heykel figürü, 677 adet farklı ebat ve şekillerde sikke ile 60 adet farklı ebat ve şekillerde tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

4 kişiye adli işlem

İHA'nın haberine göre; ele geçirilen 773 adet tarihi eser, incelenmek üzere Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yakalanan 4 şahsa adli işlem başlatıldı.