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    Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

    Sungurlu'da iki akraba arasında çıkan kavgada kan aktı. Kavgada tüfekle vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 26.05.2021 - 02:06
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 02:15
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    Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

    Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kaledere köyünde, amca çocukları oldukları öğrenilen M.K. (19) ve 15 yaşındaki E.K. arasında tartışma çıktı.

    KUZENİNE ATEŞ ETTİ

    Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., pompalı tüfekle M.K.'ya ateş ederek yaraladı.

    Olayı gören köylülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralı olarak Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Gencin vefat ettiği haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çorum da akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü #1

    Çorum da akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü #2

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