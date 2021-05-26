Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Sungurlu'da iki akraba arasında çıkan kavgada kan aktı. Kavgada tüfekle vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kaledere köyünde, amca çocukları oldukları öğrenilen M.K. (19) ve 15 yaşındaki E.K. arasında tartışma çıktı.

KUZENİNE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., pompalı tüfekle M.K.'ya ateş ederek yaraladı.

Olayı gören köylülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin vefat ettiği haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



