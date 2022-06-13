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    Çorum'da annesini öldüren genç tutuklandı

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle tartıştığı annesini tüfekle vuran genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 13.06.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 17:30
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    Çorum'da annesini öldüren genç tutuklandı

    Çorum'un Sungurlu ilçesi Sunguroğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.D., tartıştığı annesi A.U.'yu tüfekle karnından vurmuş, talihsiz kadın evden kaçarak komşularına sığınmıştı.

    Annesini vurduktan sonra evlerinin balkonuna çıkan genç, polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

    Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne A.U. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

    Tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edilen H.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Çorum da annesini öldüren genç tutuklandı #1


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