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    Çorum'da araç, akaryakıt istasyonunda yandı

    Akaryakıt istasyonuna giren bir araç, bilinmeyen nedenle alev aldı. Araç sürücüsü son anda kurtulurken, olaya itfaiye müdahale etti.
    • DHA
    • 10.01.2021 - 18:00
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    Çorum'da araç, akaryakıt istasyonunda yandı

     

    Çorum- Ankara karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda sürücüsünün ismi belirlenemeyen bir otomobil, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna geldi.

    Otomobilin motor kısmından alevler çıktığını fark eden sürücü, aracından indi.

    Otomobilin yandığını gören istasyon çalışanları alevlere müdahale etmek için seferber oldu.

    YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE EDİLDİ

    İstasyon çalışanları, otomobili pompalardan uzaklaştırarak kenara aldı ve yangın söndürme tüpleriyle alevere müdahale etti. Bu arada ihbarla gelen itfaiya ekiplerinin de müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çorum da araç, akaryakıt istasyonunda yandı #1

    Çorum da araç, akaryakıt istasyonunda yandı #2

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