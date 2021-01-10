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- Çorum'da araç, akaryakıt istasyonunda yandı
Çorum'da araç, akaryakıt istasyonunda yandı
Akaryakıt istasyonuna giren bir araç, bilinmeyen nedenle alev aldı. Araç sürücüsü son anda kurtulurken, olaya itfaiye müdahale etti.
- DHA
- 10.01.2021 - 18:00
Çorum- Ankara karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda sürücüsünün ismi belirlenemeyen bir otomobil, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna geldi.
Otomobilin motor kısmından alevler çıktığını fark eden sürücü, aracından indi.
Otomobilin yandığını gören istasyon çalışanları alevlere müdahale etmek için seferber oldu.
YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE EDİLDİ
İstasyon çalışanları, otomobili pompalardan uzaklaştırarak kenara aldı ve yangın söndürme tüpleriyle alevere müdahale etti. Bu arada ihbarla gelen itfaiya ekiplerinin de müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.