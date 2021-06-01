Euro
10.4318
0.43%
Dolar
8.5159
0.28%
Altın
521.45
0.17%
Borsa
1.43
0.66%
Bitcoin
315.821
1.75%
EXEN Coin
33.44
5.02%
17ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 17 C

    Çorum’da atlar kent merkezine indi

    Sahipleri tarafından otlak alana bırakılan 3 at, iplerinden kurtulunca kent merkezine kadar yürüdü. Zabıta ekipleri tarafından yakalanan atlar, barınağa götürüldü.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 15:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum’da atlar kent merkezine indi

    Çorum’un İskilip yolu mevkisinde Oktay Demirel isimli şahıs, 3 atını iplerini bağlayıp otlamaya bıraktı.

    Atlar bir süre sonra iplerinden kurtuldu. Yaklaşık 10 kilometre yol gidip, kent merkezine indi.

    Gazi Caddesi’nde başıboş atları gören vatandaşlar, durumu zabıta ekiplerine haber verdi.

    Ekipler atları yakalayıp barınağa götürdü.

    TUTANAK DÜZENLENDİ

    Ayrıca atların başıboş bırakılması ve trafiğin tehlikeye düşürülmesi nedeniyle at sahibi hakkında da tutanak düzenledi.

    Atlarını teslim almak isteyen Oktay Demirel ise atların iplerinin başkaları tarafından kesildiğini öne sürerek, tutanağa itiraz etti.

    Çorum’da, atlar kent merkezine indi VİDEO

    Çorum’da atlar kent merkezine indi #1

    Çorum’da atlar kent merkezine indi #2

    Çorum’da atlar kent merkezine indi #3

    Çorum’da atlar kent merkezine indi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir