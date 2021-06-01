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Çorum’da atlar kent merkezine indi

Çorum’da atlar kent merkezine indi

Sahipleri tarafından otlak alana bırakılan 3 at, iplerinden kurtulunca kent merkezine kadar yürüdü. Zabıta ekipleri tarafından yakalanan atlar, barınağa götürüldü.