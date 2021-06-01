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- Çorum’da atlar kent merkezine indi
Çorum’da atlar kent merkezine indi
Sahipleri tarafından otlak alana bırakılan 3 at, iplerinden kurtulunca kent merkezine kadar yürüdü. Zabıta ekipleri tarafından yakalanan atlar, barınağa götürüldü.
- DHA
- 01.06.2021 - 15:45
- Güncelleme : 01.06.2021 - 15:52
Çorum’un İskilip yolu mevkisinde Oktay Demirel isimli şahıs, 3 atını iplerini bağlayıp otlamaya bıraktı.
Atlar bir süre sonra iplerinden kurtuldu. Yaklaşık 10 kilometre yol gidip, kent merkezine indi.
Gazi Caddesi’nde başıboş atları gören vatandaşlar, durumu zabıta ekiplerine haber verdi.
Ekipler atları yakalayıp barınağa götürdü.
TUTANAK DÜZENLENDİ
Ayrıca atların başıboş bırakılması ve trafiğin tehlikeye düşürülmesi nedeniyle at sahibi hakkında da tutanak düzenledi.
Atlarını teslim almak isteyen Oktay Demirel ise atların iplerinin başkaları tarafından kesildiğini öne sürerek, tutanağa itiraz etti.
Çorum’da, atlar kent merkezine indi VİDEO