Çorum'da bağ evinde eski muhtarın cansız bedeni bulundu

Hisarkavak köyü eski muhtarı Kazım Ergani, gittiği bağ evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darbedilerek yaşamını yitirdi.

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Kümeevleri'nde bulunan bağ evine giden Hisarkavak köyü eski muhtarı Kazım Ergani'den, bir süre sonra haber alınamadı.

Bunun üzerine sabah saatlerinde bağ evine giden ailesi, kanepe üzerinde Ergani'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Ergani’nin darbedilerek olay yerinde öldüğü tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ergani’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.