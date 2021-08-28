Euro
9.8557
-0.26%
Dolar
8.3434
-0.53%
Altın
487.77
0.96%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
405.710
0.22%
EXEN Coin
26.61
-1.66%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Çorum'da beyaz çarşaf giyen kişi motosiklet çaldı

    Üzerine sardığı beyaz çarşafla kameralara yansıyan hırsız, park halindeki motosikleti çalıp kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 28.08.2021 - 17:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da beyaz çarşaf giyen kişi motosiklet çaldı

    24 Ağustos’ta Çorum'daki Fatih Caddesi’nde bir binanın önünde park halinde bulunan motosiklet çalındı.

    Motosikletinin yerinde olmadığını gören sahibi, polise haber verdi.

    Gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından, beyaz çarşaflı bir kişinin motosikleti çaldığını tespit etti.

    MOTOSİKLET, TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

    Görüntülerde şüphelinin üzerindeki çarşafı çıkarıp başına kask takarak, motosikletle uzaklaştığı görüldü. Motosiklet 2 gün sonra terk edilmiş halde bulunurken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Çorum da beyaz çarşaf giyen kişi motosiklet çaldı #1

    Çorum da beyaz çarşaf giyen kişi motosiklet çaldı #2

    Çorum da beyaz çarşaf giyen kişi motosiklet çaldı #3

    Çorum da beyaz çarşaf giyen kişi motosiklet çaldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir