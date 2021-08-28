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- Çorum'da beyaz çarşaf giyen kişi motosiklet çaldı
Çorum'da beyaz çarşaf giyen kişi motosiklet çaldı
Üzerine sardığı beyaz çarşafla kameralara yansıyan hırsız, park halindeki motosikleti çalıp kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
- DHA
- 28.08.2021 - 17:49
24 Ağustos’ta Çorum'daki Fatih Caddesi’nde bir binanın önünde park halinde bulunan motosiklet çalındı.
Motosikletinin yerinde olmadığını gören sahibi, polise haber verdi.
Gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından, beyaz çarşaflı bir kişinin motosikleti çaldığını tespit etti.
MOTOSİKLET, TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU
Görüntülerde şüphelinin üzerindeki çarşafı çıkarıp başına kask takarak, motosikletle uzaklaştığı görüldü. Motosiklet 2 gün sonra terk edilmiş halde bulunurken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.