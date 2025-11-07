Çorum'da bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi'nde O.B.Ç. ile kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşmesi neticesinde 17 yaşındaki O.B.Ç., bacağından bıçakla yaralandı.

Şüpheli şahıs ya da şahıslar ise olayın ardından hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı genç, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.