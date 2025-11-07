Abone ol: Google News

Çorum'da bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı

Çorum'da tartıştığı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bacağından bıçaklanarak 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 22:31
  • Çorum'da 17 yaşındaki O.B.Ç., kimliği belirsiz kişilerle tartışma sonucu bıçakla yaralandı.
  • Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
  • Polis ekipleri, faili yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi'nde O.B.Ç. ile kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşmesi neticesinde 17 yaşındaki O.B.Ç., bacağından bıçakla yaralandı.

Şüpheli şahıs ya da şahıslar ise olayın ardından hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı genç, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

