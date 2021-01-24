Euro
9.0228
0.53%
Dolar
7.4103
0.58%
Altın
441.91
-0.28%
Borsa
1.542
-0.59%
Bitcoin
240.493
-1.26%
EXEN Coin
19.10
-0.88%
11ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 11 C

    Çorum'da bıçaklanan Kıbrıs Gazisi yaşamını yitirdi

    70 yaşındaki talihsiz adam, kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 24.01.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da bıçaklanan Kıbrıs Gazisi yaşamını yitirdi

    Kavgayı ayırmaya çalışırken göğsünden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Kıbrıs Gazisi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Çorum'da, iddiaya göre sokak ortasında çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışan Necati Aslan (70), göğsünden bıçaklandı.

    BIÇAKLANAN GAZİ AMELİYATA ALINDI

    Talihsiz adam, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

    KURTARILAMADI

    Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenilen Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    Çorum'da bıçaklanan Kıbrıs Gazisi yaşamını yitirdi ViDEO

    Çorum da bıçaklanan Kıbrıs Gazisi yaşamını yitirdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir