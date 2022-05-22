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    Çorum'da bir binada patlama meydana geldi: 5 yaralı

    Çorum'da doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlamada 5 kişi yaralandı.
    • 22.05.2022 - 03:11
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    Çorum'da bir binada patlama meydana geldi: 5 yaralı

    Çorum Sungurlu çarşı merkezinde çarşıda faaliyet gösteren bir işyerinin üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

    5 kişi yaralandı

    Patlamada içeride bulunan Batuhan Ö., Tansel Ö., Enes K., Elvan Ö. ve Emin I. yaralandı.

    Patlamanın ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Çorum da bir binada patlama meydana geldi: 5 yaralı #1

    Ekipler inceleme başlattı

    İHA'nın haberine göre yüz ve el bölgelerinde yanıklar oluşan 5 yaralı daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
    Patlamanın doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilirken, olayla ilgili itfaiye ve polis olay yeri inceleme başlattı.

    Çorum da bir binada patlama meydana geldi: 5 yaralı #2

    Çorum da bir binada patlama meydana geldi: 5 yaralı #3

    Çorum da bir binada patlama meydana geldi: 5 yaralı #4


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