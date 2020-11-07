Çorum'da bir çocuk silahla oynarken kendini vurdu

Çorum'da bir çocuk silahla oynarken kendini vurdu

Buharaevler Mahallesi'nde misafir olarak geldiği akrabasının evinde silahla oynayan 14 yaşındaki çocuk, kendini başından vurması sonucu hayatını kaybetti.

Çorum'da Buharaevler Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda, şehir dışından akrabasının evine misafir olarak gelen S.K.K. (14), eline geçirdiği silahın ateş alması sonucu başından vurulmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay Yeri İnceleme ekipleri ile birlikte Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından S.K.K’nın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çorum'da bir çocuk silahla oynarken kendini vurdu İZLE





