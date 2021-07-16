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    Çorum'da bir evde yangın çıktı

    Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın paniğe neden olurken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 16.07.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 08:59
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    Çorum'da bir evde yangın çıktı

    Çorum'un İskilip ilçesi Kaleboğazı Mahallesi'nde yaşayan Yaşar K.’ya ait evde, henüz belirlenemeyen bir neden dolayı yangın çıktı.

    Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    EKİPLER KISA SÜREDE YANGINI SÖNDÜRDÜ

    Kısa sürede olay yerine gelen İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

    Yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

    Yangının duyulmasının ardından, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük olay yerine geldi.

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    YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA

    Yangın hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Sülük, evi yanan Yaşar K.’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Başkan Sülük, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.

    Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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