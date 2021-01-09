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    Çorum'da bir haftadır aranan genç kızın cansız bedeni bulundu

    Çorum'un Kargı ilçesinde ailesinin bir hafta önce kayıp ihbarında bulunduğu genç kızın baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı.
    • AA
    • 09.01.2021 - 02:41
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    Çorum'da bir haftadır aranan genç kızın cansız bedeni bulundu

    Çorum'un Kargı ilçesinde, 18 yaşındaki Müberra Gökçe'den haber alamayan yakınları, Kargı İlçe jandarma Karakoluna kayıp başvurusunda bulundu.

    İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları başlatan jandarma ekipleri, arazide iz bulamayınca Maksutlu köyü yakınlarındaki baraj gölüne yöneldi.

    GÖLDE GENÇ KIZIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Jandarmanın talebi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı sualtı dalgıçları, baraj gölünde yaptıkları aramada genç kızın önce ayakkabılarına, ardından da cansız bedenine ulaştı.

    Sudan çıkarılan genç kızın cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Çorum da bir haftadır aranan genç kızın cansız bedeni bulundu #1

    Çorum da bir haftadır aranan genç kızın cansız bedeni bulundu #2

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