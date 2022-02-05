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    Çorum'da bir kişi askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü

    Çorum'da arızalanan tırın geriye kayarak çarptığı otomobildeki Kemal Çalışkan hayatını kaybetti, 2 arkadaşı da yaralandı.
    • DHA
    • 05.02.2022 - 19:52
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 20:11
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    Çorum'da bir kişi askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü

    Samsun- Ankara karayolu Sıklık mevkisinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, un yüklü UU 887-V yabancı plakalı tır, rampada arızalandı.

    GERİYE KAYAN TIR OTOMOBİLE ÇARPTI

    Bu sırada geriye kayan tır, arkadan gelen 66 LP 131 plakalı otomobile, ardından refüje çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Otomobilden çıkarılan ve kalp masajı yapılan Kemal Çalışkan kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Yaşar Coşar ve Onur Eker ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle karayolunun Samsun istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

    Çorum'da bir kişi askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü VİDEO

    ASKERİ BİRLİĞİNE TESLİM OLMAYA GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ

    Kazada hayatını kaybeden Kemal Çalışkan'ın vatani görevini yapmak üzere Yozgat'tan yola çıkarak askeri birliğine teslim olmaya gitmekte olduğu öğrenildi.

    Çorum da bir kişi askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü #1

    Çorum da bir kişi askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü #2

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    Çorum da bir kişi askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü #4

    Çorum da bir kişi askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü #5

    Çorum da bir kişi askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü #6


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