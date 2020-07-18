Çorum'da bir kişi elinde oynadığı silahla kendini vurdu

Çorum'da bir kişi elinde oynadığı silahla kendini vurdu

3. Cadde'de 19 yaşındaki bir genç elinde oynadığı pompalı tüfekle yaralandı.

Çorum Akkent Toki 3. Cadde'de meydana gelen olayda, Uğur B., isimli genç evinde arkadaşı İ.G.K. ile birlikte vakit geçirdiği esnada evde bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Tüfeğin bir anda ateş alması sonucu bacağından yaralanan genç kanlar içinde kaldı.

Arkadaşının ihbarı ile olay yerine polis ekibi ile ambulans sevk edildi. 112 görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Uğur B. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Çorum'da bir kişi elinde oynadığı silahla kendini vurdu VİDEO







