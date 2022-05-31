Çorum'da bir kişi eşini darbetti, baldızını tabancayla vurarak öldürdü

Çorum'da sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşini tartışarak darbeden şahıs, olaya tepki gösteren baldızını da tabancayla vurdu.Vücuduna 8 kurşun isabet eden talihsiz hayatını kaybetti.

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19. Sokak’ta meydana gelen olayda, Ö.C.Ö. (32) annesi Y.T. ve kız kardeşi E.T. (27) ile çocuğunu görmeye gitti.

Boşanma aşamasındaki eşini darbetti

İddialara göre, Ö.C.Ö. sokakta boşanma aşamasındaki eşi Emrah Ö. (35) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., boşanma aşamasındaki eşini darbetti.

Tepki gösteren baldızını da tabanca ile vurarak öldürdü

Ablasının eniştesi tarafından darbedilmesi üzerine tepki gösteren E.T. annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada Emrah Ö. yanında bulunan tabanca ile baldızı E.T.’ye ateş etmeye başladı.

İHA'nın haberine göre sırt, boyun ve koluna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan E.T., ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. E.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardında kaçarak kayıplara karışan Emrah Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.