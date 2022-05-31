Petrol
116.3
0.04%
Euro
17.6195
-0.01%
Dolar
16.3999
0.03%
Altın
969.41
0.00%
Borsa
2547
0.79%
Bitcoin
522.752
0.74%
BTXN Coin
12.52
-0.07%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Açık 20 C

    Çorum'da bir kişi eşini darbetti, baldızını tabancayla vurarak öldürdü

    Çorum'da sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşini tartışarak darbeden şahıs, olaya tepki gösteren baldızını da tabancayla vurdu.Vücuduna 8 kurşun isabet eden talihsiz hayatını kaybetti.
    • 31.05.2022 - 23:38
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 23:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da bir kişi eşini darbetti, baldızını tabancayla vurarak öldürdü

    Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19. Sokak’ta meydana gelen olayda, Ö.C.Ö. (32) annesi Y.T. ve kız kardeşi E.T. (27) ile çocuğunu görmeye gitti.

    Boşanma aşamasındaki eşini darbetti

    İddialara göre, Ö.C.Ö. sokakta boşanma aşamasındaki eşi Emrah Ö. (35) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., boşanma aşamasındaki eşini darbetti.

    Tepki gösteren baldızını da tabanca ile vurarak öldürdü

    Ablasının eniştesi tarafından darbedilmesi üzerine tepki gösteren E.T. annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada Emrah Ö. yanında bulunan tabanca ile baldızı E.T.’ye ateş etmeye başladı.

    İHA'nın haberine göre sırt, boyun ve koluna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan E.T., ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. E.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayın ardında kaçarak kayıplara karışan Emrah Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Çorum da bir kişi eşini darbetti, baldızını tabancayla vurarak öldürdü #1

    Çorum da bir kişi eşini darbetti, baldızını tabancayla vurarak öldürdü #2

    Çorum da bir kişi eşini darbetti, baldızını tabancayla vurarak öldürdü #3


    İlginizi Çekebilir

    DGS geç başvuruları başladı
    Eğitim

    DGS geç başvuruları başladı

    7 aydır aranan katil, polisin pususuna düştü
    3. Sayfa

    7 aydır aranan katil, polisin pususuna düştü

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir