Çorum'da bir kişi kediye çarpmamak için kaza yaptı

Çorum'da bir kişi kediye çarpmamak için kaza yaptı

Osmancık ilçesinde kediye çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobili, önce çöp konteynerine ardından elektrik direğine çarptı.

Çorum’un Osmancık ilçesi Kamil köy yolu üzerinde meydana gelen olayda,19 ABV 538 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Olcay Sarı (18), Koyunbaba Mahallesi villalar bölgesine geldiği sırada aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında bulunan çöp konteynerine, sonra yol kenarındaki beton direğe çarptı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada çarpışmanın şiddetiyle yerinden kopan motor, yaklaşık 70 metre ileri fırladı.

Çorum'da bir kişi kediye çarpmamak için kaza yaptı İZLE







İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kedinin de telef olduğu kazada parçalanan araç içinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Sarı, olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından Sarı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



