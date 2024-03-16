Çorum'da bir kişi parkta tüfekle ayaklarından vuruldu Çorum'da parkta pompalı tüfekli saldırısına uğrayıp ayaklarından vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA

Çorum merkez Kale Mahallesi'nde bulunan bir parkta 30 yaşındaki Alican T., kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ayaklarından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan aranıyor

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)