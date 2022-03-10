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    Çorum'da bir kişi, tartıştığı komşusunu öldürdü

    Çorum'a bağlı Hankozlusu köyünde akli dengesi yerinde olmayan bir kişi tartıştığı komşusunu tüfekle vurarak öldürdü.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 23:11
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    Çorum'da bir kişi, tartıştığı komşusunu öldürdü

    Akşam saatlerinde Çorum'un Hankozlusu köyünde meydana gelen olayda, akli dengesi yerinde olmayan O.G. ile komşusu Yılmaz Gökkaya (48) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    TÜFEKLE KOMŞUSUNU VURDU

    Tartışmanın büyümesi üzerine O.G. tüfekle komşusu Yılmaz Gökkaya’yı başından vurarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Yılmaz Gökkaya olay yerinde hayatını kaybetti.

    GÖZALTINA ALINDI

    Jandarma olay yerinden kaçan O.G.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken Gökkaya’nın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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