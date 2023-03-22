Çorum'da borç kavgasında tüfekle vurularak ağır yaralandı: 2 gözaltı Borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada 30 yaşındaki Savaş Ağlar, tüfekle vurularak ağır yaralandı. 18 yaşından küçük 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Çorum'da Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi'nde Savaş Ağlar, iddiaya göre borç meselesi nedeniyle 17 yaşlarındaki E.Y. ve M.A. ile tartıştı.

Çıkan kavgada Savaş Ağlar, tüfek ile vurularak ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Bir iş yerine sığınıp, yardım isteyen Ağlar, gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savaş Ağlar, ameliyat edildi.

2 kişi gözaltına alındı

Polis tarafından yakalanan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kavgada kullanıldığı tespit edilen tüfek de bir evin çatıda bulunup, el kondu.

Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.