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    Çorum'da boşanma davasından çıktı, eşinin bulunduğu araca ateş açtı

    Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin içinde bulunduğu otomobili aracıyla çarparak durduran zanlı, sürücüyü pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaraladı.
    • AA
    • 17.03.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 17:37
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    Çorum'da boşanma davasından çıktı, eşinin bulunduğu araca ateş açtı

    Çorum Adalet Sarayı'nda görülen boşanma davasının ilk duruşmasına katıldıktan sonra akrabası Muhammed K.'nin kullandığı otomobille binen Büşra K., adliye binasından ayrıldı.

    ÇARPARAK DURDURDU

    Eşi Ferhat K. de kendi aracıyla bir süre takip ettiği Muhammed K.'nin kullandığı otomobili Gazi Caddesi'nde çarparak durdurdu.

    Çorum da boşanma davasından çıktı, eşinin bulunduğu araca ateş açtı #1

    POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

    Kazanın ardından araçtan inen Ferhat K., pompalı tüfekle ateş ederek Muhammed K.'yi kolundan ağır yaraladı.

    Silah sesinin duyulması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammed K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Çorum da boşanma davasından çıktı, eşinin bulunduğu araca ateş açtı #2

    GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerinde fenalaşan Büşra K. ise çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Zanlı Ferhat K., polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

    Çorum da boşanma davasından çıktı, eşinin bulunduğu araca ateş açtı #3

    Çorum da boşanma davasından çıktı, eşinin bulunduğu araca ateş açtı #4

    Çorum da boşanma davasından çıktı, eşinin bulunduğu araca ateş açtı #5

    Çorum da boşanma davasından çıktı, eşinin bulunduğu araca ateş açtı #6

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