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Çorum'da camiden çıkan komşusunu tüfekle öldürdü

Çorum'da camiden çıkan komşusunu tüfekle öldürdü

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Osman G., kavga ettiği komşusu Yılmaz Gökkaya'yı cami çıkışında tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.