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- Çorum'da camiden çıkan komşusunu tüfekle öldürdü
Çorum'da camiden çıkan komşusunu tüfekle öldürdü
Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Osman G., kavga ettiği komşusu Yılmaz Gökkaya'yı cami çıkışında tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
- DHA
- 11.03.2022 - 10:08
Çorum'un Hankozlusu köyünde yaşanan olayda, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Osman G. ile komşusu Yılmaz Gökkaya kavga etti.
Köylüler araya girerek tarafları ayırdı. Bir süre sonra Osman G. namaz kılıp camiden çıkan Yılmaz Gökkaya'yı tüfekle başından vurdu.
CAMİ ÇIKIŞI, KOMŞUSUNU TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Gökkaya yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Gökkaya'nın hayatını kaybettiği belirledi.
Gökkaya'nın cansız bedeni otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma, Osman G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.