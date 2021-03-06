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    Çorum'da cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı

    Evde kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesilirken haklarında idari işlem uygulandı.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 11:48
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    Çorum'da cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı

    Çorum’un Sungurlu ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cezaevinden izinli çıkan Ü.C.’nin kumar oynattığı bilgisine ulaştı.

    Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından polis ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi.

    15 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

    Evde kumar oynadığı belirlenen H.G., S.K., Ö.B., N.G. ve S.V.’ye korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 15 bin 750 lira ceza kesilirken haklarında idari işlem başlatıldı.

    Çorum'da cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı VİDEO

    Çorum da cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı #1

    Çorum da cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı #2

    Çorum da cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı #3

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