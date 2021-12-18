Çorum'da cinayet zanlısı: Ben öldürmedim, suçsuzum

Başından vurulmuş halde arazinin ortasında ölü bulunan adamın cinayet zanlısı verdiği ifadede, 'Her gün başına iş getiren bir insandı, ben öldürmedim suçsuzum' dedi.

Çorum'un Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan arazide hareketsiz yatan şahsı fark eden kişiler ekiplere ihbarda bulundu.

Sağlık ekipleri bölgeye sevk edilerek yaptığı ilk müdahalede, Halil Kayış olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.

BAŞINDAN VURULDU TESPİTİ

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopside Kayış’ın, tabancayla başından vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Cinayetle ilgili geniş çaplı çalışma yapan polis, Mehmet Şimşek ile birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularında, beraber alkol aldıklarını söyleyen şüpheliler, cinayetle ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Mehmet Şimşek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Şimşek hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla dava açıldı.

Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Şimşek ile taraf yakınları ve avukatlar katıldı.

"BEN ÖLDÜRMEDİM"

Şimşek, savunmasında, “O gün birlikte alkol aldık. Bu kişiyle hiçbir ilgim ve alakam yok. Bu kişiyle benim hiçbir derdim, aramızda hiçbir husumet, sorun yoktu. Ben bu adamı neden öldüreyim? Bu kişi, her gün başına bir iş getiren insandı. Ben öldürmedim, suçsuzum" ifadelerini kullandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Mehmet Şimşek’e 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.





