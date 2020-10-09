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    Çorum'da cinsel istismara maruz kalan çocuk öldü

    Çorum’da kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi.
    • İHA
    • 09.10.2020 - 00:37
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 00:37
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    Çorum'da cinsel istismara maruz kalan çocuk öldü

    Çorum'da 3 yaşındaki R.E.Ş. adlı çocuk yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

    Talihsiz çocuk Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Doktorların yaptığı incelemede çocuğun cinsel istismara uğradığı şüphesi üzerine polise haber verildi.

    Çorum'da cinsel istismara maruz kalan çocuk öldü VİDEO


    TUTUKLANDILAR

    Bunun üzerine polis ekipleri anne Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.’yi gözaltına aldı.

    Emniyetteki sorgularının ardından “nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar” suçlarından adli makamlara sevk edilen anne ve erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Çorum da cinsel istismara maruz kalan çocuk öldü #1

    Çorum da cinsel istismara maruz kalan çocuk öldü #2

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