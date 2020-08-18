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    Çorum'da cip, motosiklete çarptı: 1 ölü

    Buharaevler Mahallesi'nde, bir cipin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 18.08.2020 - 02:24
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    Çorum'da cip, motosiklete çarptı: 1 ölü

    Çorum'un Buharaevler mahallesinde meydana gelen kazada, Bişkek caddesinde seyir halinde olan E.Y (16) yönetimindeki cip kavşaktan karşı tarafa geçmeye çalışan Mesut A. (36) yönetimindeki motosiklete çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Mesut A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Çorum da cip, motosiklete çarptı: 1 ölü #1

    CİPİN SÜRÜCÜSÜ 16 YAŞINDA BİR ÇOCUK ÇIKTI

    Ayrıca cipin sürücüsünün 16 yaşında bir çocuk olduğu ortaya çıktı.

    16 yaşındaki çocuk sürücü, gözaltına alındı.

    Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

    Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Çorum da cip, motosiklete çarptı: 1 ölü #2

    Çorum da cip, motosiklete çarptı: 1 ölü #3

    Çorum da cip, motosiklete çarptı: 1 ölü #4

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