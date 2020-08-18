Çorum'da cip, motosiklete çarptı: 1 ölü

Buharaevler Mahallesi'nde, bir cipin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'un Buharaevler mahallesinde meydana gelen kazada, Bişkek caddesinde seyir halinde olan E.Y (16) yönetimindeki cip kavşaktan karşı tarafa geçmeye çalışan Mesut A. (36) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Mesut A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





CİPİN SÜRÜCÜSÜ 16 YAŞINDA BİR ÇOCUK ÇIKTI

Ayrıca cipin sürücüsünün 16 yaşında bir çocuk olduğu ortaya çıktı.

16 yaşındaki çocuk sürücü, gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



