Çorum'da çocuk parkında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı Kent merkezinde bulunan bir çocuk parkında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İHA

Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka Sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkında E.G. ile Y.U. arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Y.U. üzerinde bulunan bıçak ile E.G.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Ekipler sevk edildi

Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı E.G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alındı

Bıçaklama olayını gerçekleştiren Y.U. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucu suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)