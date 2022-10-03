Çorum’da, dede vasiyeti ile 5 gün düğün yaptılar

Sungurlu ilçesinde dünyaevine giren Hasan-Sultan Keyvanoğlu çifti, dedelerinin vasiyeti üzerine 5 gün 5 gece düğün yaptı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Hasan-Sultan Keyvanoğlu çifti, dillere destan bir düğün yaptı.

Damat Hasan Keyvanoğlu, düğününde dedesinin vasiyetini hayata geçirdi. Vasiyet üzerine çift, 5 gün 5 gece bir düğün yaptı.

İHA’nın haberine göre; 21 Eylül Çarşamba günü başlayan düğün, 25 Eylül Pazar günü sona erdi.

“Ölmeden önce bu konuda bize vasiyet bıraktı”

Damadın babası Bahattin Keyvanoğlu, “Merhum babam Hasan Keyvanoğlu, vefat etmeden önce aynı adı taşıdığı oğlum Hasan Keyvanoğlu’nun düğün törenini beş gün yapacağım derdi, ama ömrü bunu yapmaya yetmedi. Ölmeden önce de bize bu konuda vasiyet bıraktı. Bizler de babamın vasiyetini yerine getirmek için oğlumuzun düğün törenini beş gün olarak düzenledik.” şeklinde konuştu.