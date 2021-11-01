Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kavgada ağır yaralanan Kadir Özlem, hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum’da, 27 Ekim günü Yavruturna Mahallesi'ndeki Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nin lokalinde çıkan silahlı kavgada, Cihan Kanbur (40) ve Semih Özçelik (16) hayatını kaybetti, Kadir Özlem (39) ve Muhammed Yücel (31) ise ağır yaralandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kadir Özlem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Özlem, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Muhammet Yücel’in de hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 10 kişiyi gözaltına aldı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Sedat A., Müslüm Ö., Hüseyin A., Uğur S., Halil İbrahim D. ve Musa B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Çorum’da, dernekte çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3’e yükseldi VİDEO



ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kavgaya karıştıkları tespit edilen B.Ö., S.Ç. ve M.T.T.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu arada, olayla ilgili tutuklanan şüphelilerin ifadelerinde kimin kime ateş ettiğini görmediklerini, sadece silah sesleri nedeniyle masaların altına gizlendiklerini söyledikleri ifade edildi.

GÜVENLİK KAMERALARININ ÇALIŞMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Polisin yaptığı incelemede, derneğin güvenlik kameralarının çalışmadığı belirlendi.

Lokale gelen Cihan Kanbur'un oyun oynamak istediği, lokal sorumlularının da izin vermeyince tartışmanın çıktığı öne sürüldü.