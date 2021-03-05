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Çorum'da dilenci operasyonu: Ekmek içinden paralar çıktı

Çorum'da dilenci operasyonu: Ekmek içinden paralar çıktı

Zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan incelemeler neticesinde şahısların, paraları bir ekmeğin içine gizledikleri görüldü.