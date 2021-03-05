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    Çorum'da dilenci operasyonu: Ekmek içinden paralar çıktı

    Zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan incelemeler neticesinde şahısların, paraları bir ekmeğin içine gizledikleri görüldü.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 09:51
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    Çorum'da dilenci operasyonu: Ekmek içinden paralar çıktı

    Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, şehirde bulunan dilencilere yönelik çalışmalar başlatıldı.

    Çalışmalar kapsamında halkın duygularını sömüren şahıslar mercek altına alındı.

    ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

    Yakalanarak zabıta amirliğine götürülen dilenciler arasında çocukların da olduğu görüldü.

    İNCELEMELER YAPILDI

    Dilenci şahısların poşetlerinde inceleme yapıldı.

    Çorum'da dilenci operasyonu: Ekmek içinden paralar çıktı ViDEO

    Çorum da dilenci operasyonu: Ekmek içinden paralar çıktı #1

    PARALAR SAÇILDI

    Poşette bulunan ekmeklerin arasında para saklandığı tespit edildi.

    Ekmeklerin içinin açılması ile paralar etrafa saçıldı.

    Çorum da dilenci operasyonu: Ekmek içinden paralar çıktı #2

    PARA CEZASI VERİLDİ

    Dilencilik yapan 10 kişiye idari para cezası verildi.

    Ayrıca üzerlerinden çıkan paralara el konuldu.

    Çorum da dilenci operasyonu: Ekmek içinden paralar çıktı #3

    “YAKIŞIKLI ÇEKSENE”

    Bazı dilencilerin, kendilerini çeken gazetecilere “Yakışıklı çeksene” diye seslendiği görüldü.

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