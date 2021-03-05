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- Çorum'da dilenci operasyonu: Ekmek içinden paralar çıktı
Çorum'da dilenci operasyonu: Ekmek içinden paralar çıktı
Zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan incelemeler neticesinde şahısların, paraları bir ekmeğin içine gizledikleri görüldü.
- İHA
- 05.03.2021 - 09:28
- Güncelleme : 05.03.2021 - 09:51
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, şehirde bulunan dilencilere yönelik çalışmalar başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında halkın duygularını sömüren şahıslar mercek altına alındı.
ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR
Yakalanarak zabıta amirliğine götürülen dilenciler arasında çocukların da olduğu görüldü.
İNCELEMELER YAPILDI
Dilenci şahısların poşetlerinde inceleme yapıldı.
Çorum'da dilenci operasyonu: Ekmek içinden paralar çıktı ViDEO
PARALAR SAÇILDI
Poşette bulunan ekmeklerin arasında para saklandığı tespit edildi.
Ekmeklerin içinin açılması ile paralar etrafa saçıldı.
PARA CEZASI VERİLDİ
Dilencilik yapan 10 kişiye idari para cezası verildi.
Ayrıca üzerlerinden çıkan paralara el konuldu.
“YAKIŞIKLI ÇEKSENE”
Bazı dilencilerin, kendilerini çeken gazetecilere “Yakışıklı çeksene” diye seslendiği görüldü.