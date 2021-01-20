Çorum’da doğalgaz sızıntısından 1’i doktor 6 kişi zehirlendi

Doğalgaz sızıntısı nedeniyle 5’i aynı aileden, 1’i doktor olmak üzere 6 kişi zehirlendi. Fenalaşarak kızını arayan baba olası bir faciayı önledi.

Çorum’un Karakeçili Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı gaz sızıntısı meydana geldi.

Evde ailesiyle birlikte oturan Mustafa Şahin, kızını arayarak fenalaştıklarını belirterek yardım istedi.

Telefonu kapatarak eşi İlyas Tahtacı ve kayınbabası Satılmış Tahtacı ile babasının evine giden Meliha Tahtacı; Mustafa, Fatma ve Zahide Şahin’i yarı baygın halde buldu.

Bunun üzerine İlyas Tahtacı, 112 ekiplerine haber verdi.

YARDIMA GELENLER VE SAĞLIK GÖREVLİSİ DE GAZDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlilerinin yanı sora polis ekipleri sevk edildi.

Evi kaplayan yoğun gaz sızıntısı nedeniyle yardıma gelen Meliha Tahtacı ve kayınbabası Satılmış Tahtacı ile 112 ekibinde görevli doktor da gazdan etkilendi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 6 kişi tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME YAPILDI

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan İlyas Tahtacı, "Babam, eşimi aradı. O telaşla evden çıkarak hemen babamın evine geldik. Hemen ambulansı aradık. Eve girdikten sonra babam ile eşim de gaz sızıntısından etkilendi. Hepsini ambulansla gönderdik. Hatta yardıma gelen bir sağlık görevlisi de gaz sızıntısından etkilendi." dedi.

Olayın ardından Çorumgaz ekipleri Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleriyle birlikte eve girerek, incelemelerde bulundu.