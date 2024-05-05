Çorum'da domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı Oğuzlar ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

AA

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 34 yaşındaki Orhan Kambuk, mantar toplamak için gittiği Çavdarlar mevkisinde domuz saldırısına uğradı.

Yaralı halde saldırıdan kurtulan Kambuk, cep telefonuyla arkadaşını arayarak yardım istedi.

Hastaneye kaldırıldı

Ormana giden arkadaşı, bilinci kapalı olarak bulduğu Kambuk'u otomobiliyle Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi

Kambuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)