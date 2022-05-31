Çorum'da dorsesi sıfır araç yüklü olan tırın lastikleri yandı

Çorum'da dorsesi sıfır araç yüklü olan tırın lastikleri yandı

Sungurlu istikametine ilerlerken lastikleri alev alan aynı zamanda dorsesinde sıfır araçlar bulunan tıra, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çorum'da Ömer Subaşı kontrolündeki 34 YA 6573 plakalı tır, sıfır otomobil yüklü şekilde, Sungurlu istikametine yola çıktı.

Tam bu esnada tır dorsesinin lastikleri alev almaya başladı.

Diğer sürücülerin ikazları üzerine sürücü aracı yol kenarına park etti.

Kendi çabalarıyla müdahale etmek istedi

Alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale eden sürücünün çabası yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler kontrol altına alındı

İHA'nın aktarımına göre, kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.