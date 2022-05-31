Petrol
119.68
1.77%
Euro
17.5487
-0.66%
Dolar
16.384
0.02%
Altın
974.94
-0.26%
Borsa
2542
0.60%
Bitcoin
517.593
3.12%
BTXN Coin
12.52
0.16%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Çorum'da dorsesi sıfır araç yüklü olan tırın lastikleri yandı

    Sungurlu istikametine ilerlerken lastikleri alev alan aynı zamanda dorsesinde sıfır araçlar bulunan tıra, itfaiye ekipleri müdahale etti.
    • 31.05.2022 - 17:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da dorsesi sıfır araç yüklü olan tırın lastikleri yandı

    Çorum'da Ömer Subaşı kontrolündeki 34 YA 6573 plakalı tır, sıfır otomobil yüklü şekilde, Sungurlu istikametine yola çıktı.

    Tam bu esnada tır dorsesinin lastikleri alev almaya başladı.

    Diğer sürücülerin ikazları üzerine sürücü aracı yol kenarına park etti.

    Kendi çabalarıyla müdahale etmek istedi

    Alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale eden sürücünün çabası yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Alevler kontrol altına alındı

    İHA'nın aktarımına göre, kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

    Çorum da dorsesi sıfır araç yüklü olan tırın lastikleri yandı #1

    Çorum da dorsesi sıfır araç yüklü olan tırın lastikleri yandı #2

    Çorum da dorsesi sıfır araç yüklü olan tırın lastikleri yandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Genç kızı hayattan koparan sürücü: Alkollüydüm
    3. Sayfa

    Genç kızı hayattan koparan sürücü: Alkollüydüm

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 30 Mayıs 2022: İşte ikramiye numaraları...
    Yaşam

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 30 Mayıs 2022: İşte ikramiye numaraları...

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir