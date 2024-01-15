Çorum'da ehliyetsiz sürücüye 74 bin lira ceza kesildi

İHA
Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, uygulama noktasından kaçmaya çalıştı.
Ters yöne giren sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.
Sürücü ve araçta bulunan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
74 bin 767 lira ceza yedi
Trafik güvenliğini tehlikeye atarak ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ters yöne girmekten, spin atmaktan ve 'dur' ihtarına uymamaktan toplamda 74 bin 767 lira idari para cezası uygulandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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