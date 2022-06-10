Çorum'da ele geçirilen alkol ve kaçak sigaralar imha edildi

Son 1 yılda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen 15 milyon lira değerindeki sigara ve alkoller dakikalar içinde kül oldu.

Çorum’da 2021 yılı içerisinde 100'e yakın kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Operasyonda ele geçirilen 4 kamyon ve 1 kamyonet dolusu sahte içki, kaçak sigara ve kaçak tütünler Akkent Mahallesi'nde bulunan hafriyat alanına götürüldü.

Çorum'da ele geçirilen malzemeler imha edildi

15 milyon liralık malzeme

KOM Şube Müdürü Oğuz Can Taşdemir, KOM Şube Müdürlüğü tarafından 2021yılı içerisinde piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 3 ton tütün ve tütün mamülü, 690 paket kaçak sigara, 7 milyon adet makaron sigara, 15 kilogram nargile, 429 adet çok amaçlı kutu, yaklaşık 4 ton kaçak ve sahte alkollü içki, 300 şişe kaçak alkollü içki, yaklaşık 20 kilogram anason bitkisi, 5 litre alkol yapımında kullanılan yüzey temizleyicisi ve yine alkol ile tütün yapımında kullanılan birçok malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

Kül oldu

Taşdemir, bugün itibariyle yakalanan malzemelerin imhasının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nden görevliler huzurunda yapıldığını açıkladı.