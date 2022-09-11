Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
399.013
1.73%
BTXN Coin
7.11
13.21%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 26 C

    Çorum'da elektrik direğine otomobil çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı

    Çorum'da kontrolden çıkan otomobil beton elektrik direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı.
    • 11.09.2022 - 01:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da elektrik direğine otomobil çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı

    Çorum'da Osmancık caddesi Bayat Gediği yakınlarında Hüseyin Gazi Tütüncü yönetimindeki 19 TA 958 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık karayolu Bayat Gediği yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

    Elektrik direğine çarpıp 3 parçaya ayrıldı

    Çarpmanın şiddeti ile otomobil 3 parçaya ayrılırken otomobilin ön kısmı elektrik direğinde kalırken diğer parçaları ise tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.

    Kazada otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybederken, sürücünün eşi Nisanur Tütüncü (20), oğulları Göktuğ Tütüncü, kardeşi Engin Tütüncü (9) ile akrabası Bedirhan Koca ağır yaralandı.

    Çorum da elektrik direğine otomobil çarptı: 1 i bebek 2 ölü, 3 yaralı #1

    Hastaneye kaldırıldılar

    Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastane ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Çorum da elektrik direğine otomobil çarptı: 1 i bebek 2 ölü, 3 yaralı #2

    3 aylık bebek de yaşamını yitirdi

    İHA'nın haberine göre, durumları ağır olan yaralılardan 3 aylık Göktuğ Tütüncü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Çorum da elektrik direğine otomobil çarptı: 1 i bebek 2 ölü, 3 yaralı #3


    Genç girişimci Esra günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Esra günlük 300 USD kazanıyor!

    Tarkan'ın İzmir konseri tarihe geçti! Dünyanın en kalabalık 5. ücretsiz konseri..
    Medya

    Tarkan'ın İzmir konseri tarihe geçti! Dünyanın en kalabalık 5. ücretsiz konseri..

    Konyaspor 3 puanı tek golle aldı
    Futbol

    Konyaspor 3 puanı tek golle aldı

    Görüş Bildir