Çorum’da emekli öğretmen evine gelen genci öldürdü

70 yaşındaki emekli öğretmen, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdü. Emekli öğretmen, cinayetin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Kuz köyde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertuğay Yüzgeç (33), yaklaşık 10 gün önce aynı köyde yaşayan emekli öğretmen H.A.D.’nın (70) evine gitti.

Saatin geç olduğunu söyleyen H.A.D., Ertuğay Yüzgeç'i evine kabul etmedi ve ikili arasında tartışma çıktı.

Gürültüye uyanan komşular araya girince Ertuğay Yüzgeç oradan ayrıldı, emekli öğretmen de şahıstan şikayetçi olmadı.

DÜN GECE YİNE GİTTİ

İddiaya göre Ertuğay Yüzgeç, dün gece saat 03.00 sıralarında elinde balta ve 5 litrelik benzin bidonu ile emekli öğretmenin evine tekrar gitti.

Şahıs, bağırarak H.A.D.'nin dışarıya çıkmasını istedi.

KORKUTMAK İÇİN TÜFEĞİNİ ATEŞLEDİ

Şahsın bir elinde baltayı, diğer elinde benzin bidonunu görünce tüfek ile dışarı çıkan emekli öğretmen, Ertuğay Yüzgeç’in kendisine doğru hamle yapması üzerine tüfeğini korkutma amaçlı ateşledi.

Tüfekten çıkan saçmalar ile yaralanan Ertuğay Yüzgeç, ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yüzgeç, hayatını kaybetti.

Ertuğay Yüzgeç'in cenazesi Cumhuriyet savcısının talebi üzerine otopsi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderilirken, H.A.D. ise yakalanarak gözaltına alındı.

BABASI HASTANEYE YATIRMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Ertuğay Yüzgeç’in, ailesi ile birlikte Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşadığı, yaklaşık 1 sene kadar önce babasının tedavi için kendisini hastaneye yatırmak için dilekçe verdiğini öğrenmesinin ardından doğum yeri olan Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Kuz köye yerleştiği öğrenildi.