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    Çorum'da engelli genç surlardan düştü, anne gözaltına alındı

    İskilip Kalesi’nin surlarından düşen 19 yaşındaki bedensel engelli genç yaşamını yitirdi. Anne gözaltına alındı.
    • AA
    • 22.05.2021 - 16:49
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    Çorum'da engelli genç surlardan düştü, anne gözaltına alındı

    Çorum'un İskilip ilçesindeki İskilip Kalesi'nin surlarından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bölgedeki incelemede, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen engelli F.A'nın (19) hayatını kaybettiği belirlendi.

    Geniş çaplı soruşturma başlatan İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının beyanı doğrultusunda anne M.A'yı gözaltına aldı.

    GÖRGÜ TANIKLARI ‘ANNE İTTİ’ DEDİ

    Oğlunu kalenin kayalıklarından ittiği iddiasıyla gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Öte yandan, F.A'nın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de sarp kayalıklardan oluşan bölgede inceleme yaptı.

    Çorum da engelli genç surlardan düştü, anne gözaltına alındı #1

    Çorum da engelli genç surlardan düştü, anne gözaltına alındı #2

    Çorum da engelli genç surlardan düştü, anne gözaltına alındı #3

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