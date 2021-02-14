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- Çorum’da engelli maaşı olan dilencinin üzerinden 355 lira çıktı
Çorum’da engelli maaşı olan dilencinin üzerinden 355 lira çıktı
3 saatte 355 lira para toplayan engelli maaşlı dilenciye, 204 lira idari para cezası kesildi.
- DHA
- 14.02.2021 - 15:51
Çorum'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik uygulama yaptı.
Denetimlerde yakalanan bir dilenci Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Üzerinden 355 lira çıkan dilencinin parayı 3 saatte topladığı öğrenildi.
ENGELLİ MAAŞI DİLENCİNİN PARALARINA EL KONULDU
Sosyal yardımlardan yararlanan ve engelli maaşı bulunan dilencinin topladığı paraya el konulurken, 204 lira idari para cezası kesildi.