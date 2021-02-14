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    Çorum’da engelli maaşı olan dilencinin üzerinden 355 lira çıktı

    3 saatte 355 lira para toplayan engelli maaşlı dilenciye, 204 lira idari para cezası kesildi.
    • DHA
    • 14.02.2021 - 15:51
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    Çorum’da engelli maaşı olan dilencinin üzerinden 355 lira çıktı

    Çorum'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik uygulama yaptı.

    Denetimlerde yakalanan bir dilenci Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Üzerinden 355 lira çıkan dilencinin parayı 3 saatte topladığı öğrenildi.

    ENGELLİ MAAŞI DİLENCİNİN PARALARINA EL KONULDU

    Sosyal yardımlardan yararlanan ve engelli maaşı bulunan dilencinin topladığı paraya el konulurken, 204 lira idari para cezası kesildi.

    Çorum’da engelli maaşı olan dilencinin üzerinden 355 lira çıktı #1

    Çorum’da engelli maaşı olan dilencinin üzerinden 355 lira çıktı #2

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