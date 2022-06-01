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    Çorum'da eniştesinin katlettiği Ezgi, toprağa verildi

    Eniştesi tarafından silahla 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi Taşıran için cenaze töreni düzenlendi.
    • 01.06.2022 - 16:08
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    Çorum'da eniştesinin katlettiği Ezgi, toprağa verildi

    Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Özgecan Ö., annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşıran ile boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Ö.'de kalan çocuğunu görmeye gitti.

    Emrah Ö. ile sokakta karşılaştığı eşi, kayınvalidesi ve baldızı arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ezgi Taşıran, annesinden cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basmasını istedi.

    (ARŞİV)

    Çorum'da bir kişi eşini darbetti, baldızını tabancayla vurarak öldürdü

    Tepki gösteren baldızını silahla öldürdü

    DHA'nın haberine göre; Emrah Ö. de belinden çıkardığı tabanca ile Ezgi Taşıran'a 9 el ateş ettikten sonra eşini dövüp, otomobiline binerek kaçtı.

    Çağırılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ezgi Taşkıran kurtarılamadı.

    Toprağa verildi

    Ezgi Taşıran için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesinde tören düzenlendi.

    1,5 ay sonra düğünü olacaktı

    Törenin ardından Taşıran'ın cenazesi Kadıderesi köyünde toprağa verildi. Nişanlı olan Taşıran'ın 1,5 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.

    Polis, Emrah Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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