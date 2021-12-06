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    Çorum'da ensesinden vurulmuş halde cesedi bulundu

    Sabah ayrıldığı evine dönmeyen Ahmet Yaşkan, ormanda ensesinden tüfekle vurulmuş olarak ölü bulunurken jandarma, Yaşkan'ın 21 yaşındaki husumetlisi H.K.’yi gözaltına aldı
    • DHA
    • 06.12.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 16:50
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    Çorum'da ensesinden vurulmuş halde cesedi bulundu

    Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Çatkara orman alanında silah sesi duyanlar, hemen olay yerine geldi.

    Kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yapılan kontrolde, ensesinden tüfekle vurulan kişinin Ahmet Yaşkan olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

    21 YAŞINDAKİ HUSUMETLİSİ GÖZALTINA ALINDI

    Yaşkan'ın, sabah saatlerinde ayrıldığı evine bir daha dönmediği tespit edildi.

    Yaşkan’ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Ahmet Yaşkan'ın husumetlisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki H.K.’yi ise şüphe üzerine gözaltına aldı.

    Çorum da ensesinden vurulmuş halde cesedi bulundu #1

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