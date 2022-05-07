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    Çorum'da eşini öldürmeye çalışan cani tutuklandı

    Tartıştığı karısını eşarpla boğarak öldürmek isteyen Nusret Özten, cezaevine gönderildi. Şahıs ilk ifadesinde üç harflileri suçladı.
    • 07.05.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 14:26
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    Çorum'da eşini öldürmeye çalışan cani tutuklandı

    Çorum'un Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Nusret-Eda Özten çifti arasında 2 Mart günü bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

    Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nusret Özten, Eda Özten’i eşarpla boğarak öldürmeye çalıştı.

    Yardımına polis yetişti

    Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırıp eve giren ekiplerce hareketsiz halde yatarken bulunan kadın, ilk müdahale sonrası kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Eda'yı eşarpla boğmaya çalıştı, 'üç harfliler'i suçladı

    Saldırgan koca cezaevinde

    DHA'nın haberine göre gözaltına alınan Nusret Özten ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

    Savunmasında 'üç harfliler musallat oldu' dedi

    Hastanede tedavisi süren Eda Özten, hayati tehlikeyi atlatırken, olayın da detayları ortaya çıktı. Nusret Özten savcılık ifadesinde kendisine 'üç harfliler'in musallat olduğunu söyledi. Özten'in akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılacak.

    Çorum da eşini öldürmeye çalışan cani tutuklandı #1

    "Şiddet olayları son bulmalı"

    Öte yandan Kadın Meclisi üyeleri, Eda Özten’in ailesini hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışı açıklama yapan Kadın Meclis üyesi Eda Demir, "Çorum'da evli olduğu erkek tarafından boğularak öldürülmeye çalışılan Eda Özten'i hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldık. 'Geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Fail tutuklandı. Eda Özten ve ailesinin her zaman yanındayız. Bu şiddet olaylarının son bulmasını istiyoruz." dedi.

    Çorum da eşini öldürmeye çalışan cani tutuklandı #2


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