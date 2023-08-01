Çorum'da eşini vuran polis memuru tutuklandı Sungurlu'da yol kenarında başından ve göğsünden vurulmuş cesedi bulunan Gülten Ataklı'nın boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Mürsel Ataklı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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Çorum'un Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü Topaktaş mevkisinde köye yakın, çalılık alanda hareketsiz yatan kadını görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülten Ataklı olduğu belirlenen kadının başından ve göğsünden vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis eşi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Ataklı’nın Samsun'da görev yapan boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Mürsel Ataklı gözaltına alındı.

Ataklı, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Sungurlu Adliyesi'ne sevk edildi.

"Ben yapmadım"

Mürsel Ataklı'nın ifadesinde, eşiyle piknik yapmaya gittiklerini belirterek, "Daha sonra konuştuk. Ama ben yapmadım. Olayı hatırlamıyorum." dediği belirtildi.

Ataklı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gülten Ataklı’nın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.