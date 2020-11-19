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Çorum’da eşinin akrabalarına silahla saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum’da eşinin akrabalarına silahla saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Aile üyelerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, kaçan katil zanlısının eşinin de bir süredir kayıp olduğu belirtildi.