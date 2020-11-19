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    Çorum’da eşinin akrabalarına silahla saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

    Aile üyelerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, kaçan katil zanlısının eşinin de bir süredir kayıp olduğu belirtildi.
    • AA
    • 19.11.2020 - 11:13
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 11:35
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    Çorum’da eşinin akrabalarına silahla saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

    Çorum’da G.K. (37), gece saatlerinde Bahar 1. Cadde'deki evlerine girerken Serkan Ö. (32), eşi Alev Ö. (28) ve 3 yaşındaki çocukları G.Ö'yü tüfekle ateş ederek yaraladı.

    Ardından Çoraklık Bağları mevkisine giden şüpheli, burada da kayınvalidesi Gülizar Ö'yü tüfekle yaraladıktan sonra kaçtı.

    Bİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

    Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Serkan Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Çorum’da eşinin akrabalarına silahla saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı #1

    EŞİ DE BİR SÜREDİR KAYIP

    Tedavisi süren diğer yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Polis, Serkan Ö'nün kız kardeşinin eşi olan şüpheli G.K'yi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının eşinin de bir süredir kayıp olduğu ileri sürüldü.

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    Çorum’da eşinin akrabalarına silahla saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı #3

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